Donald Trump recunoaste ca are chelie: Lucrez din greu sa ascund locul ala! (Video)

Pret de cateva secunde si-a studiat freza si a recunoscut ca duce o lupta grea pentru a-si ascude "". Imediat audienta a izbucnit in ras si l-a aplaudat, informeaza Daily Mail Presedintele a continuat sa isi aranjeze freza si a spus: "Rezistam. Rezistam, nu ne dam batuti, corect? Impreuna, perseveram", a spus liderul de la Casa Alba in fata celor prezenti la Conferinta Actiunii Politice Conservatoare (CPAC).Tunsoarea lui Donald Trump a nascut de-a lungul timpului numeroase comentarii ironice, multi intrebandu-se daca presedintele poarta peruca sau daca a apelat la implant de par.La inceputul lunii februarie, pe cand urca in avionul prezidential, o rafala puternica de vant a aratat lumii ceea ce parea a fi chelia liderului american, scriau atunci jurnalistii americani de la New York Times Intr-un interviu acordat revistei Rolling Stone in mai 2011, Trump spunea despre parul sau ca "."Luna trecuta, Ronny Jackson, medicul Casei Albe, preciza ca presedintele este sanatos, insa a recunoscut ca acesta ia si cateva pastile, inclusiv Propecia, un tratament care este folosit de barbati pentru a-si trata problemele cu podoaba capilara.Intr-un capitol al cartii "Fire and Fury: Inside the Trump White House", Michael Wolff a scris si ce le-a dezvaluit Ivanka Trump prietenilor ei despre parul blond al tatalui sau: "un craniu chel sus, absolut curat (...) inconjurat de un cerc de par in fata si in parti, care este indreptat pentru a acoperi partea de sus."C.S.R.