Donald Trump ridica restrictiile privind utilizarea minelor antipersonal, impuse de Barack Obama

"Aceasta noua politicapentru a reduce ranile suferite de civili si fortele partenere", a precizat Casa Alba intr-un comunicat.Donald Trump revine astfel asupra deciziei predecesorului sau Barack Obama de a aplica partial tratatul de interzicere a minelor antipersonal de la Ottawa, ratificat de 164 de state din lume si care interzice folosirea, stocarea, producerea si transferul de mine antipersonal, care sunt ingropate si explodeaza cand cineva calca deasupra lor.exceptie facand teritoriul peninsulei coreene, unde armata americana isi rezerva dreptul de a le instala.Seful Pentagonului, secretarul Apararii Mark Esper, a salutat vineri noua politica, declarand presei ca "minele antipersonal sunt un instrument important pe care fortele SUA trebuie sa-l aiba la dispozitie pentru a-si asigura succesul in misiuni".Avand in vedere ca aceste mine sunt dotate cu noi tehnologii, "cred ca veti fi convinsi ca am acordat o mare consideratie modului in care vor fi folosite si ce se va intampla cu ele dupa un conflict, ceea ce face frecvent obiect de discutii", a notat Esper.Noile mine "avansate" pe care le va putea utiliza de acum armata SUA ar urma sa se autodistruga daca nu sunt activate dupa un anumit interval.Intrucat partile angajate in conflicte lasa de regula minele antipersonal in teren cand pleaca dintr-un teatru de razboi,In general, explozia unei mine ucide sau raneste una sau mai multe persoane, de multe ori copii, si determina sechele pe viata pentru supravietuitori si familiile lor.