Donald Trump se teme ca va fi suspendat de Camera Reprezentantilor

Intrebat de jurnalisti, cu ocazia unei sedinte cu membrii Administratiei, daca se gandeste ca va fi suspendat din functia de presedinte de Camera Reprezentantilor, Donald Trump a raspuns afirmativ, potrivit agentiei Reuters, argumentand ca altfel ar castiga scrutinul prezidential programat anul viitor.Donald Trump le-a cerut membrilor Partidului Republican sa se mobilizeze pentru a-l sustine in Congres. Democratii "nu il au pe Mitt Romney", a afirmat Trump, referindu-se la faptul ca democratii sunt uniti, spre deosebire de republicani. Senatorul republican Mitt Romney l-a criticat pe Donald Trump in contextul anchetei privind Ucraina.Camera Reprezentantilor poate decide suspendarea unui presedinte cu majoritate simpla. Partidul Democrat (opozitie) are majoritate in Camera Reprezentantilor. In Senat ar urma un proces judiciar coordonat de presedintele Curtii Supreme de Justitie. Demiterea din functie a unui presedinte poate fi decisa cu o majoritate de doua-treimi. Partidul Republican detine majoritatea in Senat, astfel ca demiterea lui Donald Trump este improbabila. Insa parcursul sau politic ar putea fi grav afectat in contextul viitorului scrutin prezidential.Camera Reprezentantilor, aflata sub controlul opozitiei democrate, a lansat o investigatie parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump, suspectat ca ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepresedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, si a fiului acestuia, Hunter Biden. In cadrul investigatiei, Camera Reprezentantilor a trimis citatii prin care le solicita unor membri ai Administratiei de la Washington participarea la audieri si furnizarea documentelor referitoare la contactele presedintelui Donald Trump cu Ucraina.Ca reactie, Comisia pentru Afaceri Judiciare din Senatul SUA, in care republicanii detin majoritatea, a anuntat lansarea unei anchete privind presupuse acte de coruptie in Ucraina.