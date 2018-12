Donald Trump si-a nuantat declaratiile in cazul gruparii Statul Islamic: Este "in mare parte" invinsa

Ziare.

Anterior in cursul saptamanii, Trump a anuntat ca retrage trupele din Siria , pretinzand ca gruparea Statul Islamic a fost total invinsa. Secretarul apararii Jim Mattis a demisionat la putina vreme dupa anunt, in ceea ce a fost interpretat drept un gest de profunda dezaprobare a deciziei presedintelui.Mai multe media, precum CBS si Washington Post, confirmate de unii oficiali din Departamentul de Stat sub protectia anonimatului, relateaza ca Brett McGurk, emisarul prezidential in razboiul impotriva Statului Islamic, a demisionat si el din cauza neintelegerilor cu Casa Alba. El oricum urma sa se retraga la inceputul lui 2019, noteaza dpa."Acum ISIS este in mare parte invinsa si alte tari locale, inclusiv Turcia, ar trebui sa fie capabile sa se ocupe de orice a mai ramas. Ne intoarcem acasa!", a postat pe Twitter Donald Trump.Soarta fortelor kurde sprijinite de SUA in Siria ramane neclara, Turcia vorbind tot mai mult despre o ofensiva impotriva acestor unitati. Kurzii au fost principala forta din teren in campania condusa de SUA pentru invingerea Statului Islamic, care controleaza inca o mica portiune din teritoriul Siriei.Media americane au relatat in aceasta saptamana ca Trump a decis retragerea din Siria in timpul unei convorbiri telefonice cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, impotriva sfatului echipei sale nationale de securitate, varianta confirmata de informatii din Turcia.