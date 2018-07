Donald Trump si Vladimir Putin, in fata unei intalniri controversate

De ce-l enerveaza Germania pe Donald Trump?

Cinci probleme ale presedintelui american generate direct sau indirect de relatia ciudata cu Putin

Ce vrea presedintele Rusiei de la Donald Trump?

Putin va incerca sa tulburele apele si in ce priveste relatia SUA - Marea Britanie. Nu are mult de lucru!

Ziare.

com

"Draga America, apreciaza-ti aliatii pentru ca nu mai ai atat de multi", a declarat Donald Tusk, presedintele Consiliului European intr-un mesaj adresat presedintelui SUA inaintea inceperii Summit-ului NATO de la Bruxelles. Un summit in care Trump a jucat rolul principal si in care, la sfarsit, a reusit sa obtina promisiunea Angelei Merkel ca Germania isi va creste cheltuielile de aparare.Donald Trump, presedintele SUA, nu va avea niciun castig de imagine in urma intalnirii cu Putin, ba, dimpotriva, chiar sustinatorii din nucleul sau dur nu pot sa se impace cu ideea ca liderul celei mai puternice democratii din lume depinde de un fost agent KGB din Berlinul Razboiului Rece, ajuns in pozitia de "nou tar" al Rusiei Presedintele SUA are probleme mult mai dificile, iar izolarea sa pe plan international este vizibila. In goana dupa recunoasterea importantei sale si sustinerea pentru un nou mandat, a ratat intalnirea cu Kim Jong Un , dictatorul Coreei de Nord care s-a folosit de asocierea lui Trump pentru a-si intari pozitia de negociere in raport cu China, dar care nu are de gand sa renunte la armele nucleare.Pornind pe acelasi drum, Trump a declansat razboaie comerciale cu vecinii de la Nord, e vorba de Canada, cu Uniunea Europeana si cu China. Daca aceste trei conglomerate economice impun sanctiuni pe bunurile exportate de SUA, Trump arunca in aer economia SUA."Cum sa fim impreuna cand o tara [Germania] isi obtine energia din tara de care vrei sa te protejezi? Ei (germanii) fac doar Rusia mai bogata", a declarat Donald Trump la intalnirea cu Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, inainte de inceperea summit-ului de la Bruxelles.Chiar daca referirea la relatia privilegiata dintre Germania si Rusia in ce priveste alimentarea cu gaze naturale a celei mai mari economii din Uniunea Europeana e justificata - Gerhard Schroder, un fost cancelar al Germaniei, conduce proiectul Nord Stream 2, la care a facut referire Donald Trump - atacarea NATO si statele partenere nu-l ajuta pe presedintele american.Donald Trump intra in intalnirea cu Vladimir Putin avand:De la intalnirea cu Vladimir Putin, presedintele american va incerca sa obtina o imagine in care sa arate ca un lider independent de autoritatea lui Putin, va incerca sa ramana in joc in Siria pentru ca SUA sa nu-si piarda influenta in Orientul Apropiat, dar va dori sa relanseze si relatia cu Rusia, probabil, evitand temele sensibile ca Ucraina, Crimeea si amestecul Rusiei in alegerile din SUA.Va incerca sa-si arate superioritatea fata de presedintele american pentru a transmite in tara mesajul ca e un lider puternic si ca "are America in buzunar". Asta si pentru ca pentru prima data de la invadarea Crimeei din 2014, popularitatea lui Vladimir Putin a scazut in Rusia, iar asta s-a intamplat chiar in timpul Campionatului Mondial.Scaderea intentiei de vot si a sustinerii pentru liderul rus au fost cauzate de adoptarea legii ce modifica varsta de pensionare atat la barbati, de la 60 la 65 de ani, cat si la femei, de la 50 la 60 de ani. Aceasta masura a fost extrem de prost primita de sustinatorii lui Vladimir Putin, multi dintre ei speriati ca nu-si vor mai gasi de lucru dupa varsta de 50 de ani, acolo unde se inregistreaza cea mai ridicata rata de somaj.Obiectivul liderului rus va fi acela de a relansa discutiile cu SUA, incercand sa adanceasca fisura dintre Donald Trump si aliatii traditionali, cum ar fi Marea Britanie, dar si Uniunea Europeana."Seful serviciului anti-terorism din Marea Britanie a recunoscut ca, la patru luni de la atacul cu nerv-agent de la Salisbury, detectivii sunt departe de a-i identifica pe autorii tentativei de asasinat asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale", se arata intr-un articol din Financial Times Intalnirea de la Helsinki nu-i va fi de niciun ajutor lui Donald Trump in ce priveste intarirea pozitiei acestuia pe plan intern, dar nici pe plan international. Tensiunile generate razboiul comercial cu China , dar si cel cu Uniunea Europeana vor avea implicatii mult mai profunde asupra pozitiei lui Trump, acesta izolandu-se pe plan international fara a avea o cale de iesire.De asemenea, pentru Vladimir Putin, intalnirea nu va reprezenta mare lucru, atata vreme cat pozitia liderului american e una fragila in urma tensiunilor comerciale care pot provoca o noua criza economica globala.