Donald Trump spune ca doua substante, combinate, pot fi tratamentul pentru coronavirus. Franta facuse anuntul cu putin timp inainte

Ziare.

com

Presedintele american a scris pe contul sau de Twitter ca "Hidroxiclorochina si Azitromicina luate impreuna au sansa reala de a produce o mare schimbare in istoria medicinei. FDA a reusit sa mute muntii din loc. Multumesc! Sa le punem in uz imediat. Oamenii mor, sa ne miscam repede. Dumnezeu sa va binecunvanteze!".Asta dupa ce joi, Donald Trump a anuntat ca FDA (Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente) a aprobat utilizarea Hidroxiclorochinei si a Azitromicinei in scopul testarii in tratamentul impotriva coronavirusului.Hotararea a venit la scurt timp dupa ce ce purtatorul de cuvant al guvernului francez, Sibeth Ndiaye, a salutat "rezultatele promitatoare" pe care le-au avut cele doua medicamente si a promis sa extinda studiile clinice pentru acest tratament.Astfel, un medicament foarte vechi revine in prim plan. (Hidroxi) Clorochina a fost folosita aproximativ 70 de ani pentru a trata malaria, afectiunile reumatice si alte afectiuni. Acum, utilizarea sa potentiala in lupta impotriva coronavirusului a devenit o sursa de speranta pentru multi, in urma rezultatelor incurajatoare ale unor studii clinice efectuate in Franta.Didier Raoult, directorul Institutului Universitar Medical din Marsilia, a explicat ca a efectuat un studiu clinic in care a tratat 25 de pacienti cu Covid-19 cu hidroxicloroquina. Dupa sase zile, a spus el, doar 25 la suta dintre pacientii care au luat acest medicament mai aveau virusul in corpul lor. In schimb, 90% dintre cei care NU au luat hidroxiclorochina au continuat sa fie purtatori.Studiul a demonstrat ca hidroxiclorochina si azitromicina sunt foarte eficiente in tratarea Covid-19. Pacientii inscrisi in studiu au invins virusul in jurul celei de-a cincea zile de tratament. Expertii avertizeaza insa ca este nevoie ca studiile sa fie aprofundate si ca exista inca incertitudine cu privire la eficacitatea tratamentului.In urma acestui anunt, gigantul farmaceutic francez Sanofi s-a oferit sa doneze milioane de cutii de Plaquenil (un nume comercial pentru hidroxiclorochina) pentru a continua testele.In Franta, se pare ca unele farmacii au fost coplesite de cererea mare a acestor medicamente in ultimele zile. Cu toate acestea, multe voci au subliniat ca oamenii nu ar trebui sa ajunga la concluzia ca hidroxiclorochina este o cura miraculoasa dovedita."Acest studiu pare promitator, dar trebuie sa fim cu adevarat atenti inainte de a ne ridica asteptarile cand vine vorba despre un virus atat de nou ca acesta. Inca ne lipsesc o multime de date", a spus Sarah D'Alessandro, profesor de medicina moleculara la Universitatea din Milano si specialist in malarie.