Donald Trump spune ca testul cu rachete nord-coreean nu a incalcat niciun tratat. Premierul japonez sustine contrariul

Ziare.

com

"Nu sunt bucuros (de acest test - n.red.), insa, inca o data, el (liderul nord-coreean - n.red.) nu incalca niciun acord" asupra testelor, a declarat Trump in contextul summitului G7 de la Biarritz, in sud-vestul Frantei.Aflat la randul sau la summitul G7, premierul nipon Shinzo Abe a exprimat o parere diferita, estimand ca acest test constituie o incalcare a rezolutiilor ONU si este "extrem de regretabil"."Lansarea de rachete balistice cu raza scurta de catre Coreea de Nord constituie o incalcare flagranta a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU", a spus Abe.Dupa cum a transmis duminica agentia de presa oficiala a Coreei de Nord KCNA, liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat sambata testarea unui "lansator de rachete multiplu de mare dimensiune".Statul-Major interarme al Coreei de Sud a descris sambata acest test nord-coreean drept lansare a doua rachete balistice cu raza scurta.Testul de sambata a fost ultimul dintr-o serie de teste cu rachete de raza scurta efectuate de Coreea de Nord pentru a-si exprima nemultumirea fata de manevrele militare comune efectuate de fortele sud-coreene si cele americane. Aceste manevre s-au incheiat in urma cu mai putin de o saptamana.