Donald Trump suspecteaza ca Iranul a doborat din greseala avionul ucrainean

Intrebat intr-o conferinta de presa desfasurata la Casa Alba ce crede despre prabusirea avionului, Donald Trump a declarat: "Ei bine, eu am suspiciunile mele. Nu vreau sa spun, deoarece au si altii suspiciunile lor. Dar poate a facut cineva vreo greseala in partea cealalta ..., nu au fost sistemele noastre. Nu exista nicio legatura cu noi"."Avionul zbura intr-o zona destul de dura. Poate ca au facut o greseala. Unii spun ca a fost o problema tehnica. Eu, personal, nu cred ca se pune deloc aceasta problema", a subliniat liderul de la Casa Alba.Intrebat daca el crede ca avionul a fost doborat accidental, Trump a precizat: "Nu stiu, chiar nu stiu, tine de ei. La un moment dat, (iranienii -n.red.) vor oferi cutia neagra. In mod ideal, o vor da companiei Boeing, dar va fi bine si daca o dau Frantei ori altor tari. S-a intamplat ceva teribil, foarte devastator", a subliniat el.