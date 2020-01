Donald Trump va fi primul presedinte SUA care participa la marsul anual anti-avort

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020

"Presedintele Donald Trump va fi primul presedinte din istorie ce va participa la Marsul pentru viata", a anuntat miercuri seara Casa Alba pe contul sau de Twitter."Ne vedem vineri", a notat pe Twitter miliardarul republican, prognozand "o mare multime", la inceputul unui mesaj in care indeamna la participare la acest mars.In 2017, Mike Pence a devenit primul vicepresedinte care a participat la un astfel de mars, iar din 2018, Donald Trump - care in trecut se declara in favoarea dreptului la avort - se adresa miilor de participanti reuniti la Washington. Insa pana acum el facea acest lucru de pe un ecran gigantic."Suntem profund onorati sa-l primim pe presedintele Trump la cel de-al 47-lea Mars pentru viata", a subliniat intr-un comunicat presedintele acestui mars, Jeanne Mancini. "De la numirea de judecatori pro-viata (...) pana la reducerea finantarii de catre contribuabili a avorturilor aici si in strainatate, si cu apelul de a pune capat avorturilor tardive, presedintele Trump si administratia lui au fost aparatori constanti ai vietii", si-a exprimat ea multumirea.Aceasta manifestatie este in general organizata in jurul datei care marcheaza o decizie emblematica a Curtii Supreme "Roe v. Wade", care a legalizat intreruperea voluntara a sarcinii in SUA, la 22 ianuarie 1973.Dupa alegerea lui Donald Trump la presedintie, militantii anti-avort au primit o importanta sustinere prin remanierea Curtii Supreme angajata de locatarul Casei Albe, candidat din nou in alegerile din noiembrie, care a numit doi judecatori ce se opun avortului.Mai multe state americane conservatoare au adoptat legi foarte restrictive cu privire la intreruperea voluntara a sarcinii si spera ca batalia judiciara angajata le va duce pana la cea mai inalta instanta juridica a tarii, oferindu-i astfel posibilitatea de a reveni asupra acestei decizii istorice.Primul test decisiv va avea loc in martie, cand Curtea Suprema va examina o lege restrictiva a statului Louisiana.