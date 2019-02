Donald Trump vorbeste de discutii constructive cu talibanii: Sa incercam sa facem pace

Ziare.

"Administratia mea poarta discutii constructive in Afganistan cu un anumit numar de grupari afgane, printre care talibanii", a spus Donald Trump in discursul sau privind Starea Uniunii, potrivit AFP si EFE."Pe masura ce negocierile progreseaza, vom fi in masura sa reducem prezenta trupelor noastre si sa ne concentram asupra luptei impotriva terorismului.Nu stim daca vom ajunge la un acord, dar stim ca, dupa aproape doua decenii de razboi, a venit vremea sa incercam cel putin sa facem pace", a mai spus liderul administratiei de la Washington.