Donald Trump vrea ca deportarea imigrantilor ilegali sa se faca fara judecatori sau tribunale

"Nu le putem permite tuturor acestor oameni sa ne invadeze tara. Cand cineva intra, trebuie ca noi sa-i trimitem imediat acolo de unde au venit, fara judecatori, fara procese la tribunal. Sistemul nostru este o bataie de joc la adresa unei bune politici de imigratie si la adresa legii si ordinii. Majoritatea copiilor vin fara parinti", a scris Trump pe contul sau de Twitter , transmite Reuters.Reamintim ca, miercuri, presedintele Donald Trump a semnat un ordin prin care a pus capat politicii sale de separare a copiilor imigrantilor ilegali de familiile lor la granita cu Mexic , dupa ce imagini cu minori in custi au scandalizat opinia publica.Pe 20 iunie, Departamentul pentru Sanatate si Servicii Umane al SUA (HHS) avea in grija 2.053 de minori separati de familii si "colabora cu agentii guvernamentale pentru a reuni fiecare minor cu parintii sau tutorii printr-un proces bine stabilit".HHS a mai spus ca se asigura ca membrii familiilor sa stie unde se afla copiii lor si sa poata comunica dupa separare.Presa americana a semnalat faptul ca numerosi parinti nu au fost informati unde se afla copiii lor si fie au comunicat foarte putin cu ei fie deloc.Biroul de Imigrari (ICE) a decis ca centrul Port Isabel din Texas sa fie principalul loc pentru reunificarea familiilor.Tuturor parintilor le-a fost dat un numar de telefon unde pot suna pentru a afla informatii.Cei mai multi dintre copii sunt din America Centrala, in special din Guatemala, Honduras si El Salvador.Foto-reporterul John Moore a anuntat sambata seara, peretelele de socializare, ca fata in varsta de 2 ani din Honduras si mama ei, pe care le-a fotografiat cand erau luate in custodie de autoritatile vamale, pe 12 iunie, sunt impreuna. "Acum, ele se afla la un centru din Dilley, Texas, si pot ramane acolo pana la rezolvarea cazului lor de azil".Fotografia, parte dintr-o serie realizata pentru agentia Getty, a facut inconjurul lumii si copilul a devenit un simbol al criticatei politici a lui Trump. Una dintre imaginile cu fetita plangand a fost folosita si pe coperta revistei Time. Pusa fata in fata cu presedintele SUA, titlul copertei a fost: "Bun venit in America".