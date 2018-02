Donald Trump vrea interzicerea mecanismelor care transforma armele in unele automate

Ziare.

Decizia presedintelui american vine pe fondul unor dezbateri permanente despre dreptul de a detine o arma, acutizate in aceasta perioada de impuscarea mortala a 17 elevi, la un liceu din Florida. "Am semnat o directiva in care am solicitat Departamentului de Justitie sa propuna reglementari, pentru a interzice toate mecanismele care transforma arme legale in pusti automate", a declarat Donald Trump, relateaza BBC "Aceste texte urmeaza sa fie definitivate in viitorul apropiat", a adaugat presedintele SUA, cu prilejul unei ceremonii de acordare a unor distinctii la Casa Alba.Atacul comis in Las Vegas in octombrie 2017 este considerat cel mai grav din istoria SUA, in urma caruia au murit 58 de persoane si aproape 500 au fost ranite. Autorul atacului, Stephen Paddock, a folosit 12 arme semiautomate dotate cu dispozitive "bump stocks" care au asigurat transformarea in arme automate.Un dispozitiv care transforma armele semiautomate in arme automate costa 100 de dolari si nu este necesar un certificat de cazier judiciar pentru achizitionarea acestuia. Autorul atacului armat din Las Vegas a reusit sa traga 90 de gloante intr-un interval de zece secunde cu ajutorul acestui mecanism.In 15 februarie, un nou atac plasat in primele zele cele mai grave atacuri armate din istoria SUA s-a produs la Marjory Stoneman Douglas High School. Autoritatile au anuntat ca 12 victime au murit in scoala, iar restul ulterior.Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti in liceul din sud-estul Floridei, a fost acuzat de crima cu premeditare. Avocatul din oficiu desemnat sa il apere a declarat ca Nikolas Cruz isi va recunoaste vina in speranta ca procurorii nu vor cere pedeapsa capitala pentru el.Donald Trump a acuzat, imediat dupa atac, lipsa de actiune a FBI, in contextul in care agentia a primit mai multe ponturi despre Nikolas Cruz, autorul atacului armat de la liceul din Florida, dar nu a facut nimic in privinta asta."Este foarte trist ca FBI a ratat toate avertismentele primite cu privire la autorul atacului armat din Florida. Este inacceptabil. Agentia petrece prea mult timp incercand se demonstreze ca Rusia s-a implicat in campania Trump - nu a existat nici un fel de implicare", a scris presedintele american pe Twitter.