Trump vrea noi taxe vamale pentru importurile din China, intr-un context tensionat al relatiilor cu Beijingul

Trump a explicat ca a decis aceasta actiune "in lumina represaliilor incorecte ale Chinei" la taxele vamale suplimentare introduse saptamana aceasta de SUA pentru 1.300 de produse de import din China, informeaza site-ul agentiei Dpa."In loc sa-si remedieze abaterile, China a ales sa provoace daune fermierilor si producatorilor nostri", a afirmat Trump."Am dat instructiuni USTR (Biroul Reprezentantului SUA pentru Afaceri comerciale) sa analizeze daca impunerea de taxe suplimentare de 100 de miliarde de dolari ar fi adecvata in cadrul sectiunii 301 si, daca da, sa identifice produsele in cazul carora sa fie impuse aceste taxe", se afirma in comunicatul emis de liderul de la Casa Alba. Ca reactie la taxele vamale suplimentare introduse de SUA, Beijingul a anuntat miercuri ca planuieste sa introduca tarife speciale pentru produse import din Statele Unite, inclusiv vinuri, fructe, vehicule, avioane, grau sau soia.