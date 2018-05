Donald Trump vrea sa il angajeze pe avocatul lui Bill Clinton in procedura destituirii

Ziare.

Surse citate de Axios.com si de New York Times sustin ca Trump vrea sa il angajeze pe avocatul Emmet T. Flood in locul lui Ty Cobb, consilier juridic principal al Presedintiei SUA care se ocupa de aparare in ancheta privind presupusele contacte cu Rusia Ty Cobb a anuntat ca vrea sa se retraga din activitate.Contactat de NYT, Ty Cobb a confirmat ca l-a informat pe presedintele Donald Trump acum cateva saptamani ca vrea sa se retraga din activitate. El a explicat ca intentioneaza sa ramana in functie doar inca o luna, pentru a-i preda atributiile lui Emmet Flood."A fost o onoare sa fiu in slujba tarii in aceasta functie la Casa Alba . Le doresc tuturor sa avanseze in activitati", a precizat el.Emmet Flood, care l-a reprezentat pe fostul presedinte Bill Clinton in cursul procedurii destiturii, ar urma sa adopte o abordare mai vehementa decat Ty Cobb in investigatia privind presupuse contacte cu Rusia in campania electorala din 2016. Ty Cobb a avut o atitudine de cooperare cu procurorul special Robert Mueller.