Donald Trump vrea sa schimbe culorile Air Force One. Nu-i place "albastrul de bebelus"

Donald Trump a anuntat ca noul avion prezidential va avea dotari ultramoderne, atat in interior, cat si in exterior. Boeing ne-a oferit un contract bun. Si am putut sa il acceptam. Dar am spus: ma intreb daca ar trebui sa folosim aceleasi culori albastre de bebelus? Nu", a explicat Donald Trump, precizand ca avionul va avea o vopsea mai patriotica."Rosu, alb, albastru. Air Force One va fi incredibil. Va fi ceva de top, cel mai frumos din lume. Culorile vor fi rosu, alb si albastru, cred ca este adecvat", a argumentat liderul de la Casa Alba Presedintia SUA a anuntat in februarie ca Donald Trump a negociat un contract in valoare de 3,9 miliarde de dolari cu firma Boeing.