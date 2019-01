Donald Trump vrea sa se adreseze natiunii, in problema zidului de la frontiera cu Mexicul

Ziare.

"Ma bucur sa va informez ca ma voi adresa natiunii in legatura cu criza umanitara si de securitate nationala la frontiera noastra de sud. Marti seara, la ora 21.00" (2.00 GMT miercuri), a postat pe Twitter presedintele american, in a 17-a zi de "shutdown" Cu cateva ore mai inainte, purtatorul sau de cuvant a anuntat ca presedintele american se va duce joi la frontiera cu Mexicul.Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, a anuntat, tot pe Twitter, ca Trump va face o deplasare la frontiera joi si a spus ca detalii vor fi difuzate in curand. Vizita probabil va sublinia preocuparile de securitate ale administratiei ca justificare pentru zid.Potrivit presedintelui republican, constructia zidului este necesara pentru a opri imigratia ilegala. Democratii din Congres nu sunt de acord cu presedinta recent realeasa a Camerei Reprezentantilor, democrata Nancy Pelosi, care a numit constructia zidului drept "imorala".Duminica, presedintele Trump a declarat ca nu va renunta la construirea zidului, afirmand insa ca bariera ar putea fi din otel, nu din beton, drept potential compromis cu democratii.