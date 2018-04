Donatii de peste jumatate de milion de dolari pentru fostul adjunct al FBI demis la dorinta lui Trump

Ziare.

Purtatoarea de cuvant a lui McCabe a anuntat ca de luni seara nu se mai primesc donatii, avand in vedere succesul operatiunii: suma stransa este de peste trei ori mai mare decat obiectivul propus initial, de 150.000 de dolari."Acest avant de sustinere zdrobitoare de pe (platforma de donatii) GoFundMe si aceste donatii ne-au lasat stupefiati si extraordinar de recunoscatori", a marturisit McCabe intr-un comunicat in care da asigurari ca va continua sa "denunte nedreptatea" care i s-a facut.Devenit director interimar al politiei federale americane dupa destituirea de catre Trump a titularului postului, James Comey, in mai 2017, Andrew McCabe a fost demis la randul sau de catre Jeff Sessions, ministrul justitiei, cu mai putin de 48 de ore inainte de a iesi la pensie.Aceasta concediere, survenita la 16 martie, cu doua zile inainte de ziua lui, l-a privat de echivalentul unei indemnizatii la care ar fi avut dreptul daca ar fi plecat de la FBI dupa 18 martie, ziua in care a implinit 50 de ani.Ministrul justitiei a invocat pentru a-i justifica destituirea faptul ca ar fi avut un "comportament neadecvat", scotand in evidenta mai ales dezvaluiri neautorizate in media. Vestea demiterii a fost intampinata calduros de presedintele Trump, care a salutat plecarea sa fortata ca fiind "o zi mare pentru democratie".Andrew McCabe - care demisionase in ianuarie din postul de director adjunct al FBI, ramanand simplu angajat al agentiei - s-a declarat victima a "razboiului" purtat de administratia Trump impotriva FBI si a procurorului special responsabil cu ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016.El a lansat campania de colectare de fonduri pentru a-si acoperi cheltuielile legale pe care le presupune faptul ca este implicat in mai multe anchete ale Ministerului american al justitiei si s-ar putea confrunta cu audieri parlamentare si urmariri judiciare.