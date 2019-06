Donlad Trump se declara increzator ca Irlanda va fi intr-o stare grozava dupa Brexit

Ziare.

Irlanda va fi "intr-o stare grozava" dupa Brexit, a declarat Trump, care a sosit miercuri in prima sa vizita in Irlanda in calitate de lider al SUA, informeaza agentia Dpa."Nu cred ca frontiera va fi o problema", a adaugat presedintele american. Situatia frontierei intre provincia britanica Irlanda de Nord si Irlanda , stat membru al Uniunii Europene, s-a dovedit a fi una din cele mai delicate chestiuni in cadrul procesului Brexit.Acordul pe tema Brexit prevede un statut special pentru provincia britanica Irlanda de Nord, in scopul evitarii introducerii controalelor la frontiera cu Irlanda, stat membru al Uniunii Europene, insa aceasta prevedere este puternic contestata de numerosi parlamentari britanici.Liderul de la Casa Alba avut o intrevedere de 30-40 de minute cu premierul Irlandei, Leo Varadkar, urmand sa ajunga apoi la un teren de golf si hotel din localitatea Doonbeg, proprietati cumparate de Trump in anul 2014, unde va petrece doua nopti.Un purtator de cuvant al premierului irlandez a declarat ca discutiile intre cei doi lideri au fost despre relatiile intre Washington si Dublin, regimul de vize, comert si Brexit.Dupa calatoria in Irlanda, presedintele Trump va efectua joi o vizita si in Franta, pentru o ceremonie de comemorare a Debarcarii in Normandia, urmand ca vineri sa revina in Statele Unite.