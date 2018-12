Dupa anuntul retragerii SUA din Siria, Erdogan l-a invitat pe Trump in Turcia

Ziare.

''Presedintele Erdogan l-a invitat pe presedintele Trump sa viziteze Turcia in 2019. Cu toate ca nimic definitiv nu este inca programat, presedintele (Trump) este deschis unei potentiale intrevederi in viitor'', a anuntat Hogan Gidley, un purtator de cuvant al executivului american.Trump si Erdogan au avut duminica o convorbire telefonica, o discutie calificata ''lunga si productiva'' de catre presedintele SUA si in cursul careia cei doi lideri au discutat aspecte privind gruparea jihadista Statul Islamic , angajamentul lor reciproc in Siria si retragerea lenta si extrem de coordonata a trupelor americane din regiune" precum si relatiile comerciale ''considerabil de dezvoltate''.Trump a ordonat miercuri retragerea cat mai curand posibil a aproximativ 2.000 de militari americani stationati in nord-estul Siriei unde acestia lupta impotriva jihadistilor alaturi de Fortele democratice siriene (SDS), o coalitie de militii arabo-kurde.Presedintele turc, un opozant vechi al prezentei americane intr-un conflict costisitor, a apreciat ca trupele americane nu mai sunt utile in regiune deoarece gruparea Statul Islamic a fost "in mare parte invinsa".