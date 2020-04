Dupa ce a iscat polemici cu declaratia despre dezinfectant, Trump spune ca nu isi mai pierde timpul cu conferinte de presa

Ziare.

"La ce bun sa tii conferinte de presa la Casa Alba cand Presa Orientata nu face decat sa puna intrebari ostile si refuza apoi sa scrie adevarul sau faptele in mod exact?", a scris sambata pe Twitter presedintele republican."Ei fac audiente record, iar poporul american nu are altceva decat Fake News. Nu merita timpul si efortul!", a scris el.Declaratiile sale par sa confirme informatii de presa potrivit carora, atacat prin intrebari despre criza sanitara, s-ar gandi sa-si inceteze conferintele de presa transmise de posturi de televiziune prin cablu si care au durat uneori pana la doua ore.Presedintele Statelor Unite, tara cea mai indoliata de pandemia COVID-19 - cu 53.000 de morti -, a provocat stupefactie joi , intr-una dintre aceste conferinte de presa."Vad ca dezinfectantul omoara (noul coronavirus) intr-un minut. Exista un mijloc de a face ceva de acest fel cu o injectie in interior sau asa ceva, ca o curatare?", a declarat el.Donald Trump a dat asigurari vineri ca era "sarcastic" , dupa care si-a incheiat conferinta de presa, dupa doar aproximativ 20 de minute, fara sa raspunda la intrebari.Sambata, dupa ce a sustinut 50 de conferinte de presa in doua luni, Casa Alba nu a organizat niciuna.Donald Trump, care candideaza la un al doilea mandat in noiembrie la Casa Alba, a folosit aceste briefinguri pentru a lauda politicile administratiei sale, a respinge criticile si a ataca China, democratii si presa americana.