Dupa ce a socat comunitatea internationala, Trump zice ca s-ar putea intalni, totusi, cu Kim Jong-Un

'Vorbim cu ei (nord-coreenii n.red) in acest moment', a declarat Trump in fata presei in gradina Casei Albe. 'Ei chiar il vor. Si noi la fel. Vom vedea ce se va intampla', a adaugat liderul american, afirmand ca summitul 'ar putea avea loc chiar pe 12 iunie'.El a salutat anterior reactia "productiva" si "calduroasa" a Coreei de Nord, care s-a declarat in continuare deschisa dialogului cu Washington , dupa ce joi Trump i-a transmis liderului de la Phenian o scrisoare prin care l-a instiintat ca a decis sa anuleze summitul lor, invocand 'ostilitatea deschisa' manifestata in ultimele declaratii ale regimului nord-coreean.