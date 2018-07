Dupa ce i-a taiat fata reginei Angliei, Trump a fabulat despre garda de onoare

Ziare.

Declaratia a fost facuta dupa ce liderul de la Casa Alba a efectuat o vizita oficiala in UK, unde a avut si o intrevedere cu regina, potrivit CNN . Afirmatia a fost facuta marti, fiind citita de pe o foaie, intr-o incercare de a combate valul de critici care s-a abatut asupra sa dupa summit-ul de luni, din Helsinki, unde a avut prima intrevedere oficiala cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin."Ne-am intalnit cu regina, care este o persoana absolut minunata. Si-a revizuit garda de onoare pentru prima oara in 70 de ani, asa mi s-a spus", a afirmat liderul american, insa fara a preciza cine i-a spus acest lucru."Am mers in fata garzii de onoare si a fost o inspiratie sa o vad (pe regina - n.red.) si sa fiu alaturi de ea. Cred ca relatia noastra este una buna. A fost intr-adevar o inspiratie", a adaugat Trump.Regina - care a marcat anul acesta 66 de ani de la accederea pe tronul Marii Britanii, nu 70 - revizuieste constant membri ai garzii de onoare, deci nu a fost marcata nicio premiera.De asemenea, Trump a fost criticat in mediul online pentru ca vineri, in timpul intrevederii cu regina, acesta a mers in fata ei. Intr-un final, regina l-a ajuns din urma pe Trump si i-a facut semn sa i se alature intr-o parte, astfel incat ce idoi sa mearga unul langa celalalt.