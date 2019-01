Dupa o luna in care a blocat SUA, Trump anunta reluarea partiala a activitatii Guvernului: In 3 saptamani vrea bani de zid

Ziare.

Acest ragaz va fi folosit pentru negocieri intense privind identifcarea banilor necesari in vederea ridicarii zidului la granita cu Mexicul, promis inca din campania electorala, a mai spus Trump., a declarat Trump.Ramane de vazut daca cele doua tabere politice din SUA vor ajunge sau nu la o intelegere.In ultima luna, republicanii si democratii au demonstrat ca pot ramane fermi pe pozitiile lor, indiferent de consecinte. Marul discordiei dintre republicani si democrati a fost, de aceasta data, zidul de 5,7 miliarde de dolari pe care Trump vrea sa il construiasca la granita cu Mexicul, pentru a-i impiedica pe imigranti sa ajunga in SUA.In mod normal, republicanii se puteau astepta sa isi impuna punctul de vedere, in conditiile in care sunt majoritari in Senat. Totusi, cu doar 53 de mandate din totalul de 100, aveau nevoie de voturi democrate pentru a atinge pragul de 60 de voturi necesare adoptarii propunerii formulate de Donald Trump. Iar eforturile de a le obtine au fost zadarnice.Odata iesiti din impasul bugetar, insa, democratii si-ar putea respecta promisiunea de a reveni la masa negocierilor pe tema securitati la frontiere. Aceasta nu e insa o garantie a faptului ca vor accepta zidul lui Trump, pe care il considera "imoral" si ineficient.