E Trump paranoic? Casa Alba a schimbat din nou politica privind telefoanele

Astfel, de acum inainte, membrii staff-ului nu vor mai avea voie sa isi lase telefoanele in dulapurile de la intrarea in sala in care au loc sedinte, cum au facut in primele 19 luni ale mandatului lui Trump, scrie CNN.In schimb, ei se vor intoarce si isi vor lasa telefoanele in birourile personale sau in dulapurile plasate in Aripa de Vest.Doi oficiali ai administratiei au declarat pentru CNN ca ei considera ca aceasta schimbare este un raspuns la informatia ca Newman l-a inregistrat pe Kelly.Aceasta este a doua astfel de schimbare dupa ce in ianuarie, Kelly a interzis folosirea telefoanelor personale in Aripa de Vest a Casei Albe.Decizia vine dupa ce un editorial anonim publicat in New York Times de catre un membru al administratiei descrie felul in care membrii staff-ului incearca sa "il tina sub control" pe presedintele Donald Trump. Este, cel mai probabil, conform CNN, un nou efort al Casei Albe de a impiedica aparitia de noi informatii.