Efectul Trump: Americanii au incins liniile de urgenta ca sa intrebe de "avantajele ingerarii de dezinfectant"

In Statele Unite, pentru unii americani cuvantul lui Trump este luat uneori drept cuvant de lege, iar acest lucru a avut consecinte imediate dupa ce seful statului a declarat ca injectii cu dezinfectant ar putea vindeca de COVID-19.Sute de oameni au sunat in Maryland pentru a afla mai multe despre avantajele consumului de dezinfectant, folosind de exemplu inalbitor sau detergenti menajeri.La New York, autoritatile sanitare au semnalat faptul ca au primit un numar "neobisnuit de mare" de persoane care le contacteaza in urma declaratiilor locatarului Casei Albe.Centrul "antipoison" de la New York, o subagentie a Departamentului Sanatatii orasului, a primit 30 de apeluri de joi seara si pana vineri dupa-amiaza - de doua ori mai multe decat de obicei.Niciuna dintre persoanele care au contactat centrul nu a murit si nu a avut nevoie de spitalizare."Constat ca dezinfectantul elimina virusul intr-un minut. Nu ar exista un mijloc pentru a face asa ceva prin injectie in interior sau asa ceva, ca o curatare? Cum vedeti, el (virusul, n.red.) patrunde in plamani, face enorm de multe lucruri acolo, deci ar fi interesant sa se verifice asta", a declarat Trump joi, intr-o reuniune de informare la Casa Alba.Presedintele american a revenit vineri asupra declaratiilor pe care le-a facut.Insa el a spus, doar cateva minute mai tarziu, ca este vorba despre o idee serioasa si ca a cerut unor experti din Guvern sa o studieze.