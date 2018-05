Dezvaluirile unui medic: Trump mi-a dictat scrisoarea in care starea sa de sanatate era descrisa ca fiind "uimitor de excelenta"

Ziare.

Pacientul Trump insusi a scris-o, potrivit lui Bornstein."El a dictat acea intreaga scrisoare. Eu nu am scris acea scrisoare", a declarat marti Bornstein pentru CNN. "Eu doar am conceput-o impreuna cu el", afirma medicul.Bornstein se contrazice astfel la mai bine de doi ani dupa publicarea scrisorii, iar aceasta recunoastere raspunde unor intrebari recurente despre ultimele alegeri prezidentiale, comenteaza CNN.Scrisoarea l-a propulsat pe excentricul medic, cu parul pana la umeri si ochelari rotunzi, in prim-planul scenei publice."Forta sa fizica si rezistenta ii sunt extraordinare", se arata in scrisoare, publicata de echipa de campanie a lui Trump in decembrie 2015. "In cazul in care va fi ales, domnul Trump, pot spune fara echivoc, va fi individul cel mai sanatos ales vreodata presedinte", adauga scrisoarea.Misiva nu a furnizat prea multe probe in sustinerea acestor afirmatii, in afara de evocarea unei presiuni arteriale de 110/65, catalogata drept "uimitor de excelenta". In ea se arata ca Trump a slabit 6,8 kilograme in anul precedent si ca Trump avea o sanatate cardiovasculara "excelenta".Casa Alba nu a comentat imediat dezvaluirile lui Bornstein.Mai tarziu, cand au aparut intrebari despre sanatatea republicanului si a rivalei sale democrate Hillary Clinton, Bornstein a furnizat o evaluare mai profesionista, enumerand inaltimea, greutatea si medicamente prescrise.El a declarat mai tarziu pentru Drew Griffin de la CNN ca prima scrisoare nu reprezinta evaluarea sa profesionala si ca a incropit-o rapid in timp ce consulta pacienti."Ma grabeam", declara el in septembrie 2016. "Aveam oameni de vazut", adauga acesta.Medicul a insistat atunci ca el a scris scrisoarea."Chiar eu am scris aceasta scrisoare? Mda", declara el.Acum, Bornstein revine in lumina reflectoarelor, acuzandu-l pe un fost bodyguard al lui Trump, Keith Schiller, ca i-a jefuit biroul.El acuza fosta garda de corp a miliardarului ca a luat dosarul medical al lui Trump, impreuna cu alti doi barbati, pe 3 februarie 2017.In acest context, povestea din spatele scrisorii devine mai clara, comenteaza CNN."Ei trebuie sa fi fost aici timp de 25 sau 30 de minute. Asta a provocat mult haos", a declarat Bornstein pentru NBC News, adaugand ca incidentul l-a facut sa se simta "violat, ingrozit si trist", potrivit BBC.El a declarat ca originalul si singura copie a dosarului medical al lui Trump, inclusiv analize de laborator, au fost luate de catre colaboratori ai acestuia.Incidentul a avut loc dupa ce New York Times a publicat un material in care Bornstein a declarat ca i-a prescris lui Trump Propecia, un medicament impotriva calvitiei.O purtatoare de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a insistat ulterior ca incidentul nu a fost o "perchezitie", ci o "procedura standard" a Unitatii Medicale a Casei Albe, care a preluat dosarele medicale ale presedintelui."Este umor negru scrisoarea asta, este simtul umorului meu", a declarat el. "Este ca in filmul 'Fargo': ia adevarul si-l orienteaza in alta directie", scrie CNN." (Trump) a dictat scrisoarea, iar eu i-am spus ce nu putea sa puna in ea", a declarat Bornstein. "Au venit sa-si ia scrisoarea cam pe la ora 4", a continuat el.Cu cateva saptamani inainte de publicarea scrisorii, Trump a anuntat pe Twitter ca raportul medical al lui Bornstein va arata "perfectiunea", scrie BBC."Sunt norocos si am fost binecuvantat cu gene marete", a scris pe Facebook Trump, care a devenit cel mai batran presedinte din istoria Statelor Unite.In ianuarie 2018, Trump a fost supus unei examinari medicale de trei ore, in urma unor speculatii pe tema sanatatiii sale mentale Medicul sau de la Casa Alba Ronny Jackson declara la acea vreme ca nu are "nicio ingrijorare cu privire la capacitatea sa cognitiva sau functiile sale neurologice".