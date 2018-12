Expertul care a spus ca Trump va iesi presedinte ii prevede destituirea in 2019

Procedura de impeachment, tot mai probabila

Cum vor reactiona republicanii?

Multi republicani l-ar prefera pe Mike Pence la Casa Alba

Se va comporta Donald Trump in 2019 altfel decat pana acum? Probabil ca nu. Isi va schimba el politica? Nici aceasta nu e de asteptat.Este insa posibil sa se declanseze procedura de impeachment impotriva actualului sef al Casei Albe, in conditiile in care democratii detin majoritatea in Camera Reprezentantilor si a anchetei coordonate de Robert Mueller la adresa lui Trump?"Mi se pare mai probabil sa se ajunga la impeachment decat sa nu se intample asa", estimeaza Allan Lichtman, istoric si politolog, profesor la American University din Washington.Lichtman, care in ultimii 30 de ani a intuit de fiecare data corect rezultatul alegerilor prezidentiale, a fost unul dintre putinii care a pronosticat victoria lui Trump in cursa pentru Casa Alba din 2016.Acelasi Lichtman este acum convins ca, incepand cu 2019, presedintele SUA va duce o lupta apriga pentru a-si pastra mandatul - lupta pe care o va pierde la un moment dat.Pana acum, Donald Trump s-a putut sprijini pe Congresul controlat de republicani, ceea ce l-a ferit de o procedura de impeachment. Dar, odata cu alegerile preliminare din noiembrie, constelatia s-a modificat, datorita faptului ca democratii detin acum peste 30 de mandate in plus in Camera Reprezentantilor.Dar chiar si numai un fotoliu in plus ar fi fost de ajuns pentru declansarea procedurii de destituire.Pe 3 ianuarie 2019, se reuneste pentru prima data Camera Reprezentantilor in noua formula, respectiv sub conducerea democratilor. Multa vreme, o serie de lideri democrati au minimalizat solicitarile vizand declansarea demersului de destituire din functie, lansate de asa-numita miscare de rezistenta anti-Trump, ca si dorinta de adoptare a unei pozitii mai dure fata de presedinte, manifestata de unii deputati.Presiunile asupra democratilor ar putea insa sa creasca, determinandu-i sa actioneze. "Daca Mueller prezinta cateva dovezi solide contra lui Trump, baza Partidului Democrat va dori ca presedintele sa fie tras la raspundere", anticipeaza Lichtman. "Cred ca Trump este serios amenintat de raportul lui Mueller".Politologul american este absolut convins ca Mueller dipsune de o serie intreaga de informatii care vor confirma relatiile dintre anturajul lui Trump si Rusia, implicit manipularea scrutinului din 2016, ceea ce va insemna o palma la adresa democratilor americani."Nu-mi pot imagina ca Mueller depune atatea eforturi cu aceasta ancheta, fara a ajunge in final la niciun rezultat. Eu ma astept la dovezi grave privind sprijinul Rusiei in campania electorala a lui Trump", subliniaza Lichtman.Lichtman nu este doar convins ca se va ajunge la procedura de impeachment impotriva lui Trump, ci si ca, in final, presedintele ar putea fi destituit - amanunt pe care multi experti il considera ca fiind foarte improbabil.Pentru a se ajunge intr-o astfel de situatie, ar fi nevoie de o majoritate de doua treimi in Senatul dominat de republicani. Cu alte cuvinte, un numar considerabil de republicani ar trebui sa sustina destituirea din functie a lui Donald Trump."Acest scenariu nu este deloc asa de nerealist precum poate parea a fi", explica Lichtman. Caci decisive nu sunt doar informatiile compromitatoare ale lui Mueller la adresa Trump, ci insasi politica pe care o promoveaza presedintele si care se bucura de o tot mai slaba sustinere in randul republicanilor, dupa cum s-a vazut la recentele alegeri preliminare.Pentru a nu pierde si mai mult la alegerile prezidentiale si pentru Congres, din 2020, e posibil ca multi deputati republicani sa se distanteze de Trump."Trump si-ar putea pierde functia in momentul in care republicanii se vor teme ca ar putea sa se inece odata cu el", e de parere Lichtman."Ei nu-i sunt loiali lui Trump", spune expertul, explicand ca, daca republicanii vor avea senzatia ca ar putea pierde baza partidului din cauza lui Trump, atunci ii vor intoarce spatele presedintelui.Republicanii influenti vor urmari cu mare atentie intreaga evolutie. In functie de aceasta isi vor mentine sau nu sprjinul pentru Trump."Republicanii l-au sustinut pe Richard Nixon pana cand dovezile au devenit atat de graitoare incat ii compromiteau si pe ei", aminteste politologul Allan Lichtman, adaugand: "Eu nu spun categoric ca Trump nu va supravietui politic, dar mi se pare improbabil".Un lucru nu trebuie pierdut din vedere, mai atrage atentia Lichtman, anume ca, daca Trump isi pierde mandatul, el nu va fi inlocuit de democrata Nancy Pelosi, ci de republicanul Mike Pence. "Asadar, de un politician pe care multi republicani din Congres il prefera fara indoiala in locul lui Trump."