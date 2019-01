Fiul cel mare al lui Trump compara zidul de la frontiera cu Mexicul cu cel de la o gradina zoologica

Ziare.

"Stiti de ce puteti aprecia o zi la zoo? Pentru ca zidurile functioneaza", a scris marti seara (ora locala) "Don Junior" intr-o postare pe Instagram, relateaza AFP.Acest mesaj efemer a fost postat online dupa declaratia solemna a tatalui sau adresata natiunii in legatura cu zidul. Presedintele american a incercat, intr-o alocutiune sustinuta in Biroul Oval, sa-i convinga pe americani de binefacerile proiectului sau - controversat - cu privire la ridicarea unui zid la frontiera, menit sa puna capat imigratiei clandestine in Statele Unite."Asta seara va vorbesc pentru ca asistam la o criza umanitara si securitara tot mai mare la frontiera de sud", a declarat el.Acest proiect se afla in centrul unui "shutdown" care paralizeaza administratia federala americana. Congresul nu vrea sa aloce 5,7 miliarde de dolari cerut de Trump in vederea finantarii proiectului.Donald Trump Jr. este cunoscut prin interventiile sale galagioase si declaratiile sale polemice pe retele de socializare.In campania prezidentiala din 2016, el a provocat un scandal dupa ce a comparat, intr-un mesaj postat pe Twitter, bomboane otravite cu primirea refugiatilor sirieni."Daca as avea un bol de Skittles si v-as spune ca trei dintre ele v-ar omori, ati lua? Asta e problema refugiatilor sirieni", scria el atunci.Tatal sau si-a inceput campania catalogandu-i pe imigrantii mexicani drept "violatori", infractori si traficanti de droguri.