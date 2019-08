Fost director de comunicare al lui Trump: Nu va mai candida pentru al doilea mandat

Ziare.

"Da, se va retrage din cursa, pentru ca va deveni foarte clar. Ok, va fi martie 2020, cel mai probabil va renunta pana in martie 2020. Va deveni foarte clar pentru el ca este imposibil sa castige Si este acesta tipul care va vrea sa fie umilit si sa piarda in calitate de presedinte in functie?(...) Si, apropo, este destul de destept incat sa stie ca intregul Congres il uraste din tot sufletul", a spus Scaramucci, citat de Vanity Fair Acesta a facut astfel o comparatie cu Lyndon B. Johnson, presedintele democrat care i-a succedat lui John F. Kennedy si care nu a mai candidat in anul 1968.Anthony Scaramucci, fost finantist si bancher de pe Wall Street, a fost numit director de comunicare al lui Trump la Casa Alba pe 21 iulie 2017 , fiind insa schimbat zece zile mai tarziu