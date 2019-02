Fost director FBI: Departamentul de Justitie al SUA a analizat demiterea lui Donald Trump

Ziare.

Andrew McCabe, fost director interimar al Biroului Federal de Investigatii (FBI), a declarat intr-un interviu acordat postului CBS News ca a lansat o ancheta pentru obstructionarea justitiei si contrainformatii vizandu-l pe Donald Trump imediat dupa ce presedintele l-a demis pe directorul FBI James Comey in mai 2017. Andrew McCabe a precizat ca a fost afectat de conversatia pe care a avut-o cu Donald Trump dupa ce il destituise pe James Comey. "Vorbeam cu un om care candidase la presedintie, castigase alegerile si ar fi putut face acest lucru cu ajutorul Administratiei Rusiei, adversarul nostru formidabil pe scena mondiala. Acest lucru mi-a generat preocupari foarte mari", a afirmat McCabe."Am fost foarte preocupat sa asez cazul Rusiei pe teren solid intr-un mod definitiv, astfel ca daca urma sa fie inlaturat brusc din functie cazul sa nu se inchida", a spus el.Andrew McCabe a declarat ca la Departamentul Justitiei au avut loc reuniuni pentru a se discuta despre posibilitatea demiterii presedintelui Donald Trump prin invocarea Amendamentului 25 al Constitutiei SUA. De asemenea, McCabe a confirmat ca informatiile publicate de cotidianul The New York Times despre initiativa procurorului general adjunct Rod Rosenstein de a-l inregistra in secret pe Donald Trump. Rosenstein a negat informatiile la acea vreme.Cotidianul The New York Times a relatat ca Rod Rosenstein a evocat ideea inregistrarii in secret a presedintelui Donald Trump si invocarea unui amendament al Constitutiei SUA pentru demiterea acestuia din cauza faptului ca ar fi incapabil sa indeplineasca atributiile functiei. Rod Rosenstein a negat informatiile, afirmand ca articolul este "lipsit de acuratete si incorect din punct de vedere factual".Presedintele Donald Trump a devenit subiectul central in investigatia comisiei conduse de procurorul special Robert Mueller referitoare la ingerintele ruse in scrutinul prezidential american si la presupusele contacte cu Moscova, au declarat in decembrie 2018 surse citate citate de cotidianul The Washington Post. Sursele citate au precizat ca echipa procurorului special Robert Mueller il are in centrul atentiei pe presedintele Donald Trump, numit in termeni procedurali "Persoana numarul 1"."Noile dovezi obtinute din doua fronturi separate ale anchetei efectuate de echipa procurorului special Robert Mueller ridica semne de intrebare privind versiunea prezentata de Donald Trump asupra evenimentelor-cheie care implica Rusia, o situatie care semnaleaza potentiale riscuri politice si juridice pentru presedinte. Anchetatorii au inceput sa il prezinte pe Donald Trump ca fiind subiectul central in ancheta privind posibila complicitate a echipei de campanie cu Administratia Rusiei in scrutinul prezidential din 2016. Exista documente care arata ca Donald Trump a fost in contact strans cu principalii consilieri in comunicatiile acestora cu Rusia si WikiLeaks si ca au incercat sa ascunda amploarea activitatilor", explica Washington Post."Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a pledat vinovat joi pentru marturie mincinoasa in Congres, unde insistase ca Trump nu a continuat dupa ianuarie 2016 planurile de a construi proiectul imobiliar 'Turnul Trump' in Moscova, cazul plasand intr-un nou context afirmatiile presedintelui ca nu are interese de afaceri in Rusia. In plus, un proiect de document judiciar releva ca procurorii verifica atent interactiunile lui Donald Trump cu un consilier, Roger Stone, care este suspectat ca a cerut informatii despre planurile site-ului WikiLeaks de a publica emailuri obtinute prin atacuri cibernetice de la Partidul Democrat", a subliniat The Washington Post.Donald Trump a afirmat ca nu a avut interese financiare in Rusia si a criticat in mod repetat investigatia privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential din anul 2016.Donald Trump a minimizat impactul investigatiilor privind ingerintele ruse, argumentand ca avocatii sai sunt linistiti dupa ce adjunctul procurorului general Rod Rosenstein a declarat ca nu presedintele este vizat de Comisia Robert Mueller.Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile. Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - au fost inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.Partidul Democrat din Statele Unite a intentat un proces impotriva Rusiei, echipei de campanie electorala a presedintelui Donald Trump si site-ului WikiLeaks, denuntand o presupusa conspiratie pentru perturbarea scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016.