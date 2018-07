Fostul avocat al lui Trump sustine ca liderul american stia de intalnirea dintre fiul sau si avocata rusa care i-a promis informatii despre Hillary Clinton

Ziare.

Donald Trump a pretins intotdeauna ca nu stie nimic despre aceasta reuniune, care s-a dovedit ca a existat si pentru care Donald Trump Jr. a fost audiat in fata Congresului, relateaza AFP.La 9 iunie 2016, Donald Trump Jr. si Jared Kushner, ginerele presedintelui, au avut o intrevedere in Trump Tower, la New York, cu o avocata rusa, Natalia Veselnitkaia, care credeau ca este un emisar al guvernului rus capabil sa furnizeze informatii despre Hillary Clinton, adversara democrata a lui Donald Trump.Potrivit familiei Trump, aceasta intalnire nu a avut niciun rezultat.Michael Cohen, fost avocat si om de incredere al lui Donald Trump, care in prezent a rupt relatiile cu omul de afaceri republican, a dat asigurari ca acesta era la curent cu intalnirea respectiva chiar inainte sa aiba loc, potrivit canalelor CNN si NBC.Potrivit acestor surse, Michael Cohen ar fi fost prezent cand clientul sau a fost informat despre oferta intalnirii cu avocata rusa si Donald Trump ar fi aprobat tinerea intalnirii.Surse au declarat pentru CNN ca Michael Cohen nu dispune in spirjinul declaratiilor de dovezi cum ar fi inregistrari audio.Donald Jr. a oferit explicatii in vara lui 2017 despre intrevedere, dupa ce presa a dezvaluit existenta acesteia."Femeia, dupa cum a spus public, nu era o responsabila guvernamentala", a declarat Trump Jr. intr-un comunicat, adaugand ca, in cele din urma, ea "nu avea informatii de oferit".Procurorul special Robert Mueller desfasoara o ancheta pentru a stabili daca a avut loc o posibila intelegere secreta intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump in perioada alegerilor prezidentiale din 2016.Potrivit CNN si NBC, care citeaza surse anonime, Michael Cohen ar fi dispus sa repete declaratiile in fata procurorului Mueller.Presedintele american a negat intotdeauna ca ar fi avut loc o intelegere secreta intre echipa sa de campanie si responsabili rusi si a declarat constant ca ancheta lui Mueller este o "vanatoare de vrajitoare". Rusia a negat, de asemenea, orice activitate de acest fel.Robert Mueller a pus sub acuzare 31 de persoane, printre care 12 agenti ai serviciilor de informatii ale Rusiei , pentru piratarea calculatoarelor Partidului Democrat american inaintea scrutinului prezidential din SUA din noiembrie 2016.