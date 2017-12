Fostul manager de campanie al lui Trump e acuzat de hartuire sexuala

Ziare.

com

Joy Villa spune ca Lewandowski a lovit-o de doua ori pe posterior in timpul unui eveniment la Washington luna trecuta, potrivit BBC.Ea a declarat presei americane ca a reclamat incidentul politiei in Ajunul Craciunului dar ca a fost convinsa de prieteni sa faca o plangere formala.Lewandowski nu a oferit un punct de vedere."Initial mi-a fost teama sa vorbesc despre asta public", a spus ea citata de AFP. Cantareata a mai afirmat ca nu a vrut sa puna intr-o situatie neplacuta familia lui Lewandowski sau pe a ei.Villa, care este o sustinatoare a lui Donald Trump si care a purtat rochia cu mesajul "Make America Great Again" la gala premiilor Grammy 2017, s-a aflat la o reuniune la Trump International Hotel unde a pozat alaturi de Lewandowski, pe care, spune ea, nu-l mai intalnise inainte.Artista sustine ca Lewandowski a lovit-o pe fese si, cand i-a cerut sa se opreasca si a glumit despre faptul ca-l va acuza de hartuire sexuala, el a lovit-o din nou. Ea a precizat ca barbatul a ras, adaugand: "Lucrez in sectorul privat".Joy Villa a marturisit ca a simtit palmele intr-un mod "dezgustator si socant si injositor".Reprezenanti ai site-ului Politico a prezentat incidentul de saptamana trecuta, precizand ca au vorbit cu un martor care le-a dezvaluit intamplarea inainte ca artista sa declare public.Villa afirmase ca ia in considerare posibilitatea de a candida pentru Congres - iar presedintele Trump a scris pe Twitter ca o sustine.Trump l-a angajat pe Corey Lewandowski manager de campanie in iunie 2016.