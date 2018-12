Fostul sef al FBI, James Comey, il acuza pe Trump ca minte si ii indeamna pe congresmenii republicani sa ii reziste

Ziare.

"Reputatia FBI a fost patata pentru ca presedintele Statelor Unite, impreuna cu acolitii sai, a mintit in permanenta in legatura cu acesta. In fata acestor minciuni, multi oameni de bine (...) cred aceste absurditati", le-a declarat James Comey jurnalistilor pe culoarele Congresului de la Washington, relateaza AFP."Persoanele care sunt mai bine informate, inclusiv membrii republicani ai acestei instante, trebuie sa aiba curajul sa reziste si sa spuna adevarul", a adaugat el.James Comey a fost audiat din nou cu usile inchise de congresmeni in special in legatura cu ancheta asupra e-malurilor candidatei democrate Hillary Clinton in timpul campaniei din 2016.Acest avertisment din partea unuia dintre inamicii lui Donald Trump a raspuns la mesajele critice pe Twitter ale liderului de la Casa Alba la adresa politiei federale americane publicate in ultimele zile."FBI a facut ceva absolut de neimaginat si nemaiauzit inainte de declansarea ilegala a vanatorii de vrajitoare. Ei au patruns in interiorul biroului unui avocat", a scris Donald Trump pe Twitter duminica.Biroul Federal de Investigatii (FBI) a perchezitionat in aprilie, la ordinul justitiei, birourile lui Michael Cohen, fost avocat al lui Donald Trump.Schimbul de replici dintre James Comey si cel de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite sunt frecvente, dar s-au intensificat in ultimele saptamani.Donald Trump l-a demis pe neasteptate in mai 2017, ceea ce a deschis calea desemnarii procurorului special Robert Mueller pentru a prelua dosarul ingerintelor ruse."Altadata republicanii intelegeau ca actiunile unui presedinte au importanta, ca vorbele unui presedinte, ca statul de drept si adevarul au importanta. Unde sunt acesti republicani in prezent?", a interpelat James Comey.