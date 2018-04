Fostul sef FBI: Nu cred ca Trump e deficient mintal, e inapt moral sa fie presedinte

Ziare.

"Nu cred in povestile potrivit carora el ar fi deficient mintal sau in primele etape ale dementei", a spus James Comey, intr-un interviu difuzat duminica la postul de televiziune ABC, preluat de AFP. "Nu cred ca este inapt medical. Cred ca este inapt moral sa fie presedinte", a subliniat el."O persoana (...) care vorbeste despre si trateaza femeile ca pe niste bucati de carne, care minte constant despre chestiuni mari si mici si insista ca poporul american crede, acea persoana nu este potrivita sa fie presedinte al Statelor Unite, din considerente morale (...) Presedintele nostru trebuie sa intruchipeze respectul si sa adere la valorile care se afla in inima tarii noastre. Cea mai importanta (dintre aceste valori - n.red.) fiind adevarul. Acest presedinte nu este capabil sa o faca", a continua James Comey.Trump l-a demis pe Comey in mai 2017. Liderul de la Casa Alba a acuzat modul in care FBI a desfasurat ancheta asupra folosirii ilegale de catre democrata Hillary Clinton a unui server privat pentru e-mailurile ei in timp ce era secretar de Stat.Presedintele a criticat, de asemenea, ancheta FBI asupra suspiciunilor de intelegere secreta intre echipa lui Trump si responsabili rusi in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din 2016.Marti, urmeaza sa fie lansata o carte de 300 de pagini sub semnatura lui James Comey si intitulata, in care il descrie pe Donald Trump drept o persoana "detasata de adevar si de valorile institutionale", "condusa de ego" si care "pretinde loialitate personala".La randul sau, Donald Trump s-a dezlantuit inca o data duminica impotriva fostului sef al FBI intr-o serie de mesaje pe Twitter."El este o bila de noroi slaba si falsa care a fost, asa cum timpul a demonstrat, un director al FBI groaznic. Gestionarea cazului coruptei Hillary Clinton si evenimentele conexe vor ramane in istorie drept cea mai proastadin istorie. Am avut marea onoare de a-l concedia pe James Comey!", a scris Donald Trump.