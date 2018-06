Fotografia zilei: Copilul-problema al lumii?

"Ziua a doua a summitului din Canada: intalnire spontana intre doua sesiuni de lucru", este descrierea care insoteste fotografia postata pe contul oficial al cancelarului.

Ultimul moment dintr-un lung sir este summitul G7, care a avut loc la finele acestei saptamani. O poza postata de cancelarul german Angela Merkel pe contul sau de Instagram pare sa redea perfect tensiunile care au dominat discutiile din cadrul summitului G7, dar si atitudinea capricioasa, discretionara si bosumflata a liderului SUA.In imagine il vedem pe presedintele american Donald Trump asezat pe scaun, cu bratele incrucisate, afisand o expresie de incapatanare, inconjurat de ceilalti lideri ai tarilor membre G7, care stau in picioare si a caror rabdare pare sa fie greu pusa la incercare.Mai intai, Trump s-a certat pe Twitter cu Macron si Trudeau, dupa care, suparat, a anuntat ca pleaca mai devreme de la summitul G7, fara sa mai participe la discutiile pe tema modificarilor climatice si a protectiei mediului.Dupa care, in cadrul conferintelor de presa pe care le-a sustinut, a facut un adevarat show . Printre altele, liderul american a intarziat la intalnirea cu presedintele Frantei, Emanuel Macron, si a vorbit in locul premierului canadian, Justin Trudeau, la conferinta de presa.Inainte sa plece de la summit, presedintele american si delegatia sa au aprobat totusi un document in 28 de puncte negociat de "Grupul celor sapte". Numai ca, ok-ul presedintelui SUA a fost de foarte scurta durata.Donald Trump, aflat in avion catre Singapore , a ascultat conferinta sustinuta de premierul Canadei, Justin Trudeau, care a spus ca noile taxe vamale impuse de americani pentru otel si aluminiu sunt "o insulta". Ca si Uniunea Europeana, el a confirmat represalii in iulie. "Canadienii sunt politicosi si rezonabili, dar nu ne vom lasa imbranciti", a declarat prim-ministrul.S-a infuriat si a anuntat pe Twitter , din Air Force One, ca a ordonat reprezentantilor sai sa retraga sigiliul american de pe comunicatul final al summitului G7.Mai mult, Trump a amenintat ca dupa taxele la otel si aluminiu, SUA vor introduce taxe si pentru importurile de automobile, aruncand astfel in aer eforturile G7 de a relaxa tensiunile comerciale.