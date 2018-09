Fotografiile de la ceremonia de investire a lui Trump, editate la cererea sa, pentru a arata ca au fost mai multi oameni

Ziare.

com

Fotograful a eliminat spatiile goale "acolo unde se termina multimea" intr-o noua serie de fotografii cerute de Trump in prima sa zi ca presedinte, dupa ce a fost deranjat ca imaginile arata ca publicul sau a fost mai putin numeros decat cel al lui Barack Obama din 2009.Informatiile provin din rapoarte ale unei investigatii facute publice la cererea The Guardian de catre inspectorul general al departamentului de interne al SUA.Documentele arata ca Trump a sunat la Serviciul National al Parcurilor (NPS) a doua zi dupa ceremonie iar un oficial al departamentului de comunicatii al Parcului a declarat pentru investigatori ca a fost sunata de seful NPS, Michael Reynolds, care i-a transmis ca Trump doreste poze de la ceremonie. Ea a afirmat ca a parut ca "presedintele Trump doreste poze care arata mai multi spectatori" si ca imaginile publicate pana in acel moment "arata multe zone goale".Fotograful NPS, care a ramas anonim in documente, a declarat ca a fost contactat de un oficial care a cerut "orice fotografii care arata spectatorii de la ceremonie". El a fost rugat sa se duca in biroul sau si sa "mai editeze" cateva fotografii."El a afirmat ca a editat fotografiile de la ceremonie pentru a le face mai simetrice, eliminand cerul si partea de jos in care se termina multimea. El a declarat ca a facut acest lucru pentru a arata ca au fost mai multe persoane prezente", au afirmat investigatorii.