Funeraliile lui George H.W. Bush i-au adus laolalta pe Trump si alti patru fosti presedinti

Asezati in primul rand, in Catedrala Nationala de la Washington, Donald si Melania Trump au urmarit ceremonia de aproape doua ore, alaturi de trei fosti presedinti democrati - Barack Obama, Bill Clinton si Jimmy Carter si de sotiile lor Michelle Obama, fostul secretar de Stat Hillary Clinton si Rosalynn Carter.Fostul presedinte George W. Bush a facut elogiul funebru al tatalui sau.Presedintele republican l-a salutat pe Obama, asezat alaturi, dar nu si pe Clintoni sau Carteri, asezati mai departe, potrivit CNN.Printul Charles, cancelarul german Angela Merkel, regele Iordaniei Abdallah al II-lea si regina Rania, presedintele polonez Andrzej Duda insotit de Lech Walesa si alti demnitari straini s-au aflat intre invitati. Franta a fost reprezentata de Hubert Vedrine, un fost ministru de Externe.Dupa ceremonie, sicriul acoperit cu drapelul american a fost plasat intr-un dric, in drum catre baza militara Andrews, in apropiere de Washington, pentru a fi condus de avionul prezidential in Texasul sau adoptiv. Cetaeteni anonimi au salutat trecerea lungului cortegiu de automobile.Donald Trump nu a luat cuvantul in timpul ceremoniei.In Canada, steagul a fost coborat in berna la Parlament. Consiliul de Securitate al ONU a respectat un moment de reculegere.Provenind dintr-o familie bogata din New England, Bush si-a condus tara din 1989 in 1993, la sfarsitul Razboiului Rece si in Primul Razboi de la Golf.INAPOI IN TEXASMii de anonimi au defilat de luni si pana miercuri in zori prin fata ramasitelor celui de-al 41-lea presedinte american, la Capitoliu, sediul Congresului.Aici si-a inceput George H.W. Bush cariera politica, in anii '60.Fiu de senator, el a fost apoi diplomat in China, iar apoi director al CIA si vicepresedinte al lui Ronald Reagan. Dupa ce a plecat de la Casa Alba, el a intretinut relatii bune cu succesorii sai democrati.Dupa o ultima ceremonie la Biserica episcopaliana St. Martin, la Houston, el va fi inhumat in spatele Bibliotecii Prezidentiale George-Bush, alaturi de Barbara, sotia sa timp de 73 de ani, si de Robin, fiul lor mort de leucemie pe cand avea trei ani."In doliul nostru, noi putem surade", a declarat George W. B. Bush, "pentru ca stim ca-l strange pe Robin in brate si tine din nou mana mamei in mana sa".