Internetul se prapadeste de ras, dupa ce Trump a anuntat ca s-a vazut cu printul Balenelor (Galerie meme)

First photos in from Trump's meeting with the Prince of Whales pic.twitter.com/MclQIT9G2A - Hazel Shearing (@hazelshearing) June 13, 2019

White House Staff preparing to meet with the Prince of Whales. pic.twitter.com/uJfmvkHzXV - Rick Wilson (@TheRickWilson) June 13, 2019

Dumold Trump meeting the Prince of Whales pic.twitter.com/f1i2VCIPFC - HappyToast ☠(@IamHappyToast) June 13, 2019

Prince of Fail Whales pic.twitter.com/dlNTeUhISy - Holly Brockwell 🌈 (@holly) June 13, 2019

Ziare.

com

Trump a scris pe reteaua de microblogging ca a avut o intrevedere cu Prince of Whales (printul Balenelor) in loc de Wales (Tara Galilor), facand referire la printul Charles."Ma intalnesc si am discutii cu guverne straine in fiecare zi. Abia m-am intalnit cu regina Angliei (UK), printul Balenelor, premierul Regatului Unit, premierul Irlandei, presedintele Frantei si presedintele Poloniei", a scris liderul de la Casa Alba in mediul online.Dupa ce urmaritorii sai i-au atras atentia asupra greselii, Trump a corectat mesajul.Iata si tweet-ul in forma originala, publicat de The Guardian Totusi, internautii nu l-au iertat si au inceput sa faca glume si meme-uri cu greseala presedintelui.Iata cele mai reusite imagini: