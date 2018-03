Gina Haspel, prima femeie care va conduce CIA, a fost implicata in acte de tortura

Ziare.

Gina Haspel, in prezent director-adjunct al CIA, a condus scurt timp, in 2002, un centru special al CIA din Thailanda, unde ar fi fost supusi unor tehnici dure de interogare asimilate torturii teroristii Abu Zubayadah si Abd al Rahim al-Nashiri, au declarat fosti si actuali oficiali americani citati de Associated Press, CBS News si New York Times.De asemenea, Gina Haspel a fost suspectata ca a ordonat distrugerea inregistrarilor video ale audierilor in care era folosita tehnica simularii inecului, situatie care a blocat ancheta Departamentului american al Justitiei.Donald Trump s-a pronuntat in mai multe randuri in favoarea utilizarii tehnicilor dure de interogare a suspectilor de terorism.Mike Pompeo, actualul sef al CIA, ii va lua locul lui Rex Tillerson la Departamentul de Stat.Acesta din urma a fost demis de presedintele american Donald Trump dupa ce a acuzat Rusia in cazul spionului ucis saptamana trecuta la Londra