Ginerele si alti apropiati ai lui Trump, citati sa depuna marturie in Congres

Aceasta comisie controlata de democrati intentioneaza sa-si continue investigatia in ciuda finalizarii anchetei ruse a procurorului Robert Mueller, relateaza AFP.Anchetatorul a ajuns la concluzia ca nu exista dovezi legate de o eventuala intelegere secreta intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Rusia, dar s-a aratat mai sever in privinta presedintelui in chestiunea obstructionarii justitiei, totusi, fara sa recomande urmarirea penala.Convocarile aprobate joi si care urmeaza sa fie emise il vizeaza pe ginerele si consilierul lui Donald Trump, dar si peste zece fosti colaboratori apropiati ai miliardarului republican.Printre aceste personalitati se afla fostul procuror general al SUA, fostul sau adjunct, fostul sef de cabinet al Casei Albesau patronul media, cunoscut pentru ca a facilitat plata unei tinere femei pentru a-i cumpara tacerea in privinta unei presupuse legaturi cu Donald Trump."Cautam fara ragaz sa obtinem marturiile si documentele lor", a declarat presedintele comisiei, Jerry Nadler."Iata ca democratii cer sa audieze alte 12 persoane care au petrecut deja ore intregi cu Robert Mueller", a acuzat Donald Trump intr-un mesaj pe Twitter. "Vor sa il audieze din nou pe Mueller, care este compromis puternic si supus unui conflict de interese", a adaugat el.Robert Mueller urmeaza sa fie audiat public la 17 iulie in Congres, dupa ce a repetat ca nu doreste sa fie chestionat de parlamentari.In singura sa declaratie publica, la 29 mai, la Departamentul de Justitie, foarte discretul procuror a pastrat ambiguitatea in ce priveste obstructionarea justitiei."Daca am fi avut convingerea ca presedintele nu a comis clar un delict, am fi spus", a declarat Mueller, dupa care a adaugat ca inculparea unui presedinte in exercitiu nu este "o optiune legala".