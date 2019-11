Imigrantii si traficantii mexicani taie cu fierastraul zidul lui Trump pentru a trece in SUA (Video)

Trump: Avem un zid foarte solid

Au fost pusi senzori langa zid

Casa Alba: Sunt cateva incidente

Informatia a fost furnizata de agenti federali si oficiali care se ocupa de acest caz. The Post a aflat ca acesti contrabandisti au folosit fierastraie pendulare pentru a taia otelul si betonul, facand gauri destul de mari pentru ca oameni si droguri sa ajunga in SUA.Potrivit sursei citate, uneltele folosite pot taia gardul in cateva minute. Inginerii au explicat pentru cotidian ca din cauza inaltimii pilonilor, intre 5 si 9 metri, este mai usor sa impingi otelul ca sa creezi o bresa.In septembrie, Donald Trump a facut o vizita si a semnat zidul, asa cum obisnuiesc cei care il construiesc.Despre taierile cu fierastraul, Trump a declarat ca nu a auzit de aceste situatii, adaugand insa ca "poti taia orice": "Avem multi oameni care supravegheaza. Sa tai este o treaba, dar se repara usor. Unul dintre motivele pentru care l-am construit asa este ca poate fi reparat usor. Pui bucata taiata inapoi. Dar avem un zid foarte rezistent. Insa poti taia orice zid".Contrabandistii au incercat sa mascheze o gaura din zid prin reasezarea pilonilor taiati in pozitie initiala sau folosind chit pentru ca spartura sa para ca a fost reparata. Ei au folosit in mod repetat acea bresa, potrivit The Post.In zona San Diego, o alta metoda de a trece de gard este folosirea unor scari si a unor carlige cu franghii.Matthew Leas, purtator de cuvant la Protectia Frontierei, a declarat pentru CNN ca zidul este functional. Cand este detectata o spartura, o echipa se deplaseaza si o sudeaza. In plus, oficialul a spus ca aceste lucruri s-au petrecut in zonele in care senzorii care detecteaza vibratiile unui fierastrau nu au fost inca instalati.Oficiali de la Casa Alba au declarat ca este vorba doar de cateva incidente si au dat asigurari ca zidul are deja efecte bune, fiind imbunatatit nivelul de siguranta in regiunile San Diego si El Centro.Ridicarea zidului a fost una dintre temele principale de campanie electorala ale lui Trump. Aflat intr-o vizita in San Diego, in septembrie, a spus ca este practic impenetrabil.