Impeachment: Trump a meritat-o

Atmosfera toxica

Trump crede ca el este Statul

Obligatia de a interveni

O pata pe presedintia lui Trump

Votul a fost clar. Democratii au votat aproape la unison in Camera Reprezentantilor, unde au majoritate, pentru declansarea procedurii de destituire a presedintelui Donald Trump . O decizie care nu a fost insa usor de luat pentru unii deputati democrati mai noi, proveniti din regiuni traditional conservatoare ale Americii.Republicanii au votat la randul lor uniti impotriva procedurii de impeachment, pe care nu au putut-o insa impiedica.Este un mare succes pentru Partidul Democrat si pentru rivala declarata a lui Trump, Nancy Pelosi. Ea a reusit sa stranga randurile democratilor, care au respectat linia partidului.Dar nu a reusit sa-i convinga si pe republicani. Chiar daca ar putea parea de neinteles pentru un observator extern, republicanii il sustin in continuare pe presedinte si inchid ochii in fata comportamentului scandalos al acestuia. Dar nici nu era de asteptat un scenariu diferit.Procedura de impeachment va polariza si mai puternic politica si opinia publica din SUA. Probabil ca lupta dintre cele doua tabere va deveni si mai dura. Atmosfera va deveni mai toxica, tonul si mai ridicat.La final, Donald Trump va fi foarte probabil exonerat in Senatul controlat de republicani. El va folosi apoi tentativa de impeachment ca munitie in campania electorala prezidentiala, pentru a-si mobiliza baza de alegatori si a-si ridiculiza rivalii politici.Urmarile ar putea fi dramatice pentru democrati: nicio schimbare la Casa Alba, pierderea majoritatii in Camera Reprezentantilor, alegatori dezamagiti, criza la varful partidului. Aceste lucruri se pot intampla. Poate. Totusi, a fost corect si important sa se ia aceasta masura impotriva lui Donald Trump.Cum se mai putea merge mai departe tot asa cu un presedinte care cere unei puteri straine, Ucraina, sa sprijine realegerea sa? Si asta la doar o zi dupa ce a scapat nevatamat de ancheta investigatorului special Mueller privind o presupusa conspiratie cu o alta putere straina, Rusia?Cum sa se mearga mai departe la fel cu un presedinte care isi jigneste rivalii politici, se comporta ca un autocrat si impiedica Congresul sa-si exercite activitatea?Daca deputatii democrati nu ar fi reactionat, ar fi insemnat ca aceasta institutie onorabila a SUA, Congresul, se autodistruge. Cine nu este pregatit sa apere Constitutia SUA nu are de ce sa jure pe ea la numirea in functie. Prin urmare, democratii nu au avut alternativa.O parte a electoratului american nu pare interesata de faptul ca seful statului se crede deasupra legii. Dar cei care au in fisa postului sarcina de a controla puterea executiva, aceia erau obligati sa intervina. Nu este deloc o predica moralista goala, atunci cand crezi cu adevarat in datorie si raspundere.Ce consecinte ar fi daca tiranii acestei lumi nu ar fi confruntati cu nicio opozitie, fie din calcul rece politic, fie pentru ca nu credem ca am putea schimba ceva cu adevarat? Democratii si-ar pierde in acest caz orice credibilitate.Ei incearca deci un spagat dificil: sa-l destituie pe Trump, dar sa colaboreze cu Casa Alba si cu republicanii acolo unde conteaza pentru binele poporului american.Cum vor ramane aceste zile in istorie ramane de vazut. Greu de crezut ca procedura de impeachment va schimba stilul haotic de guvernare al lui Trump si nerespectarea de catre acesta a regulilor si a eticii. Nu este deloc sigur nici ca interventia Camerei Reprezentantilor va fi onorata de alegatori la urne.Dar procedura va ramane mereu ca o pata pe mandatul prezidential al lui Donald Trump. "Mai departe tot asa" era insa un scenariu definitiv inacceptabil.