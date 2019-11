Imunitatea prezidentiala nu il scapa. Trump, obligat sa prezinte declaratiile de impozit din ultimii opt ani

Ziare.

com

Intr-o hotarare, un complet de judecatori a stabilit ca firma de contabilitate Mazars, insarcinata cu afacerile sale fiscale, nu are niciun motiv sa nu prezinte declaratiile de impozit din ultimii opt ani - din 2011 pana in 2018 - ale lui Donald Trump, pe care procurorul Manhattanului le cere, relateaza AFP.Procurorul Cyrus Vance - un ales democrat - a cerut aceste documente in cadrul anchetei cu privire la o plata facuta catre actrita porno Stormy Daniels, careia astfel i-ar fi obtinut tacerea asupra unei presupuse relatii cu miliardarul.Ancheta - care examineaza felul in care Trump si compania sa au facut aceasta plata, in valoare de 130.000 de dolari, in timpul campaniei prezidentiale din 2016 de catre un avocat al candidatului republican - nu a condus, in acest stadiu, la vreo inculpare.Insa avocatii presedintelui lupta aprig impotriva acestei ordonante, subliniind ca Donald Trump beneficiaza, in perioada in care se afla la Casa Alba, de imunitate impotriva oricarei anchete si urmariri penale.Intr-o audiere in acest dosar la 23 octombrie, unul dintre avocatii lui Trump a apreciat in fata judecatorilor ca seful statului american ar beneficia de imunitate chiar daca ar decide sa traga in cineva pe strada.Aceasta declaratie a fost contestata imediat de juristi si atacata dur de catre democrati.Judecatorii au subliniat insa, in hotararea lor in apel, ca nu se pronunta cu privire la situatia in care presedintele in functie poate sa fie urmarit, inculpat sau obligat sa furnizeze documente in cadrul unei anchete.Ei au precizat ca se pronunta numai cu privire la situatia in care "o terta parte" - in acest caz cabinetul Mazars - poate fi obligata sa prezinte documente financiare ale unui presedinte in functie, in cadrul unei anchete.In acest caz, ei au raspuns in mod afirmativ.Avocatii presedintelui ar urma, insa, sa conteste aceasta hotarare, ceea ce ar putea face ca dosarul sa ajunga la Curtea Suprema, potrivit unor observatori.Miliardarul newyorkez este primul presedinte american de la Richard Nixon incoace care refuza sa-si divulge stituatia fiscala.In afara de actiunea procurorului Cyrus Vance, el este vizat de alte actiuni ale unor congresmeni democrati, atat la Washington, cat si in statul New York, cu scopul de a-l obliga sa prezinte aceste declaratii.