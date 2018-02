Senatul SUA a ajuns la un acord de 300 de miliarde de dolari pentru finantarea bugetului. Activitatea Guvernului tot ar putea fi blocata

Ziare.

Acordul, anuntat de liderii republicanilor si democratilor din Senat, va majora plafonul pentru finantarea Apararii si cel pentru unele cheltuieli interne. Alaturi de reducerile de taxe adoptate de Congres in decembrie, noile cheltuieli vor mari si mai mult deficitul bugetului federa, relateaza Reutersl."Proiectul este rezultatul unor negocieri intense dintre liderii din Congres si Casa Alba. Am muncit din greu pentru a gasi o solutie comuna si a ramane concentrati in slujba poporului american", a declarat liderul majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell.Planul trebuie sa fie aprobat atat de Camera Reprezentantilor, cat si de Senat, ambele controlate de republicani, iar apoi trebuie promulgat de presedintele Donald Trump.Democratii din Camera Reprezentantilor au avertizat ca nu vor sustine acordul daca presedintele acestei camere, republicanul Paul Ryan, nu se va angaja sa promoveze o legislatie separata referitoare la politica imigratiei.Chuck Schumer, liderul democratilor din Senat, a spus ca acordul ar trebui sa rupa cercul luptelor partizane legate de cheltuieli.Casa Alba a anuntat ca acordul include extinderea, pana in martie 2019, a plafonului pentru datoriile guvernamentale.Departamentul Trezoreriei a avertizat ca, fara extinderea de catre Congres a aprobarii finantarii, Guvernul va ramane fara optiuni de imprumut in prima jumatate a lunii martie.Acordul mai ofera fonduri pentru ajutoare pentru dezastre, infrastructura si programe legate de abuzul de opiu, au spus liderii din Senat.Directorul pentru afaceri legislative de la Casa Alba, Marc Short, a aratat ca acordul va majora cheltuielile cu aproape 300 de miliarde de dolari.Parlamentarii mai incearca sa ajunga la un acord pana joi pentru a evita blocarea activitatii si a finantarii Guvernului pana pe 23 martie.Daca nu vor reusi, activitatea Guvernului va fi oprita pentru a doua oara in acest an