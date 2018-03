Inca o demitere la Casa Alba: Donald Trump isi destituie consilierul pentru Securitate Nationala

Ziare.

com

Trump a facut anuntul pe Twitter, scrie New York Times: "Sunt fericit sa anunt ca, incepand din 4 aprilie, John Bolton va fi noul meu consilier pentru Securitate Nationala. Ii multumesc foarte mult generalului H.R. McMaster, care a facut o treaba exceptionala si va ramane mereu prietenul meu. Predarea oficiala a mandatului va avea loc la 4 aprilie".John Bolton, in varsta de 69 de ani, este un avocat si un diplomat care a ocupat functii in mai multe administratii republicane. Ultimul mandat a fost de ambasador al Statelor Unite la ONU, in perioada 2005-2006. In prezent, Bolton este un invitat permanent al postului de televiziune Fox News.Locotenent-generalul Herbert Raymond McMaster, in varsta de 55 de ani, este un strateg militar cu experienta, cunoscut pentru rolul sau in Razboiul din Golf (1990-1991), Razboiul din Afganistan (2001-2014) si invazia din Irak din 2003.John Bolton va fi al treilea consilier in domeniul securitatii nationale din ultimele 14 luni ale administratiei Trump. Saptamana trecuta, presedintele american a anuntat tot pe Twitter demiterea secretarului de stat Rex Tillerson, care a fost inlocuit cu fostul director al CIA, Mike Pompeo.John Bolton a facut parte din administratiile republicane Ronald Reagan, George H. W. Bush si George W. Bush, sustinand oportunitatea unor interventii militare impotriva Irakului, a Iranului si a Coreei de Nord.In ultimii ani, Bolton a adoptat pozitii ferme in presa in ceea ce priveste oprirea programului nuclear al Phenianului, avertizand ca reprezinta o amenintare importanta pentru Statele Unite. El a sustinut, de asemenea, retragerea SUA din acordul nuclear iranian semnat in 2015, o intelegere.La mijlocul lunii martie, Donald Trump a mai facut o serie de demiteri in lant: mai intai a fost destituit secretarul de Stat Rex Tillerson, pentru ca apoi sa fie randul subsecretarului de Stat Steve Goldstein.