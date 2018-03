Inca o femeie a depus plangere impotriva lui Trump si vrea sa vorbeasca public despre relatia cu el

Ziare.

Intr-o plangere depusa la un tribunal din Los Angeles marti, avocatii lui Karen McDougal, o fosta "Playmate" a revistei Playboy, denunta presiuni si amenintari asupra ei cu scopul de a o face sa pastreze tacerea, dar si calomnii din partea echipei juridice a lui Trump cu scopul de a o discredita, relateaza AFP.In plangere este prezentata o relatie "romantica de zece luni, in 2006 si 2007, intre doamna McDougal si Donald Trump" si interventia societatii media American Media ("AMI"), proprietara tabloidului National Enquirer, in vederea cumpararii povestii lui McDougal si a tacerii sale, atunci cand magnatul in domeniul imobiliar a hotarat sa candideze la presedintie in 2016."Doamna McDougal a primit 150.000 de dolari (dintre care jumatate i-au revenit avocatului sau, pe care nu-l stia in complicitate cu cealalta tabara) si falsa promisiune de a o ajuta sa se lanseze in cariera de experta in sanatate si fitness", se arata in document.Relatia a fost dezvaluita in prezent in presa, iar McDougal a primit de la echipa juridica a lui Trump amenintari cu "ruinarea financiara" daca sta de vorba cu jurnalisti, potrivit plangerii."AMI, intre timp, raspandeste catre jurnalisti informatii false despre doamna McDougal", iar "ea cere ca acest tribunal sa invalideze clauza de confidentialitate".Alta problema judiciara a lui Trump este ca un judecator din New York a autorizat, marti, plangerea lui Summer Zervos, o fosta candidata la emisiunea de reality-show "The Apprentice", sa continue, dupa ce avocatul lui Trump a cerut in decembrie anularea procedurii.Zervos, care l-a atacat pe presedinte acuzandu-l de defaimare, a declarat in octombrie 2016 ca Trump a pipait-o si a incercat sa o sarute cu forta in 2007.Donald Trump a negat faptele - la fel cum a negat acuzatiile altor femei -, iar echipa sa de campanie a publicat declaratii ale unui var al lui Summer Zervos care-i reproseaza faptul ca ar cauta sa-si faca publicitate pe socoteala presedintelui.Zervos a depus plangere impotriva presedintelui la Curtea Suprema a statului New York, in ianuarie 2017, invocand "declaratii mincinoase si defaimatoare".