Inca o gafa marca Trump: A confundat statele Kansas si Missouri

this tweet is shocking. I can't believe Trump knew Kansas was located in the USA pic.twitter.com/WHc4pct73E - Matt Oswalt (@MattOswaltVA) February 3, 2020

Contul oficial de Twitter al liderului de la Casa Alba a corectat rapid mesajul si a inlocuit Kansas cu Missouri, dar numerosi internauti si mai multe media din SUA au reusit totusi sa realizeze capturi de ecran ale tweet-ului original.Tehnic, Kansas City a fost fondat la confluenta fluviilor Kansas si Missouri, transmite AFP.Limita administrativa dintre cele doua state se situeaza in mijlocul aceleiasi aglomerari urbane, cu autoritati administrative atat in Kansas, cat si in Missouri. Dezvoltarea economica a partii situate in statul Missouri fiind mai importanta, acesta a avut precadere fata de vecinul sau."Multi oameni vorbesc despre faptul ca Kansas City se situeaza in doua state, dar doar Donald Trump face ceva legat de asta", a comentat ironic Josh Barro, editorialist la New York Magazine, pe contul sau de Twitter.Trump s-a deplasat la Kansas City (Missouri) in decembrie 2018 pentru a participa la o conferinta din cadrul Project Safe Neighborhoods, un program al Ministerului Justitiei american pentru combaterea violentei si a infractionalitatii.