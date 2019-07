Inca o gafa marca Trump: Rinichiul are un loc foarte special in inima

Ziare.

com

El i-a laudat apasat pe specialisti miercuri, anuntand un plan guvernamental de lupta impotriva bolilor la rinichi, relateaza The Guardian."Ati muncit atat de mult la rinichi. Foarte special. Rinichiul are un loc foarte special in inima. Este un lucru incredibil", a spus liderul de la Casa Alba.Aceasta declaratie probabil ca ii nedumireste pe multi, dat fiind ca rinichiul nu este tocmai in inima, comenteaza cotidianul britanic.Sectiunea "Totul despre rinichi" de pe site-ul National Kidney Foundation spune ca rinichii - majoritatea oamenilor se nasc cu doi - "se afla in partea inferioara a spatelui". Inima, in schimb, explica ABC News, "se afla in mijlocul pieptului, intre plamani. Ea se situeaza insa usor inspre stanga", continua ziarul.Probabil ca Trump nu crede ca rinichii se afla inauntrul inimii, in piept, apreciaza The Guardian.Locatarul Casei Albe ar fi putut, in felul sau, sa fi subliniat importanta sanatatii rinichilor in randul americanilor, adauga ziarul.Punctele de vedere medicale ale lui Trump merita insa sa fie luate in considerare, avand in vedere ca nu este strain de probleme de sanatate.Presedintele a avut o exostoza, o excrecenta osoasa traumatica, la ambele calcaie, in timpul Razboiului din Vietnam si a scapat astfel de serviciul militar, scrie ziarul.In 2016, Trump spunea ca s-a vindecat de exostoza.