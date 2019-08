Inca o gafa marca Trump: S-a referit la Irlanda ca fiind parte din Marea Britanie

Ziare.

Regatul Unit este format din patru tari: Anglia, Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord, nu Republica Irlanda, asa cum a sugerat liderul de la Casa Alba.Gafa a fost facuta in timpul unei conferinte de presa, sustinuta la finalul summit-ului G7, relateaza Irish Post "Iubesc Regatul Unit", a afirmat Trump, raspunzand unei intrebari, apoi a inceput sa enumere proprietatile pe care le detine in UK, inclusiv un hotel din Doonbeg, un sat din Republica Irlanda, nu Irlanda de Nord."Nu, nu, nu. Iubesc UK. Detin proprietati in UK. Iubesc UK", a mai spus liderul american."Nu am idee ce se intampla cu proprietatile mele, pentru ca nu imi pasa, dar detin Turnberry (in Scotia) si am proprietati si in Aberdeen, dar si in Irlanda dupa cum stiti, in Doonbeg", a fost afirmatia lui Trump.Gafa a fost facuta si in contextul in care el a vizitat chiar in luna iunie Republica Irlanda si a avut discutii cu seful Executivului de la Dublin, Leo Varadkar.Internautii l-au taxat imediat pe Trump: "Stire de ultima ora: Irlanda NU face parte din Regatul Unit" sau "Sincer, multi adepti ai Brexit-ului nu realizeaza ca Republica Irlanda nu face parte din UK, asa ca nu e singurul" - au fost doar cateva dintre comentarii.A.D.