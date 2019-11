Inca o lovitura pentru Trump: Ambasadorul SUA pe langa UE a declarat in Congres ca a dat curs ordinelor privind Ucraina

Ziare.

Ambasadorul, audiat in cadrul procedurii de destituire initiate de democratii din Congres impotriva presedintelui, a afirmat ca, in opinia sa, se poate vorbi de un "quid pro quo",Sondland a mentionat ca"Am inteles cu totii ca, daca refuzam sa colaboram cu dl Giuliani, pierdem o ocazie importanta de a cimenta relatiile dintre Statele Unite si Ucraina. Asa ca", a spus ambasadorul. "Am considerat atunci, ca si acum, ca angajatii si angajatele Departamentului de Stat si nu avocatul personal al presedintelui trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru problemele legate de Ucraina", a adaugat Sondland.In ce priveste ajutorul militar pentru Ucraina, blocat de presedintia SUA la inceputul verii, desi era considerat crucial de toti diplomatii in fata "agresiunii ruse", Sondland a admis miercuri ca"In lipsa unei explicatii credibile pentru suspendarea ajutorului, am ajuns la concluzia ca reluarea asistentei de securitate nu va avea loc cat timp nu va exista o declaratie publica a Ucrainei in sensul ca se angajeaza sa ancheteze", a explicat ambasadorul, potrivit caruia si-a facut cunoscute aceste "preocupari" unui consilier apropiat al lui Zelenski.Procedura de "impeachment" impotriva lui Trump a fost decisa dupa ce un "avertizor de integritate" a determinat publicarea continutului unei discutii telefonice intre presedintele american si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski din 25 iulie, in cadrul careia Trump i-a cerut interlocutorului sa il ancheteze pe Joe Biden, democrat bine plasat in cursa pentru alegerile prezidentiale din 2020, in legatura cu activitatile din Ucraina ale fiului sau Hunter Biden, care a fost membru in consiliul de supraveghere al companiei de gaz Burisma.. Trump s-a declarat victima a unei vanatori de vrajitoare, sustinand constant ca dialogul telefonic a fost "perfect".Potrivit versiunii lui Trump, o ancheta desfasurata anterior in Ucraina impotriva companiei Burisma fusese oprita in urma interventiilor lui Joe Biden, care ar fi cerut Kievului demiterea procurorului care conducea ancheta, invocand slabelor rezultate ale acelui procuror in lupta impotriva coruptiei.